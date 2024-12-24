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Черчесов опубликовал пост на казахском языке на фоне слухов об отставке

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Российский футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов отметил успехи нападающего Абата Аймбетова в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

В понедельник форвард своим голом помог турецкому клубу "Адана Демирспор" одержать победу в матче национального чемпионата. Аймбетов забил по мячу в трех последних встречах, хотя до декабря не отметился результативными действиями.

"Абат қуантты! Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Аймбетов забил гол за "Адана Демирспор" в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах.
Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень, и всё еще впереди. Жарайсың, бауырым!" — говорится в публикации Черчесова с фотографией Аймбетова.

Российский специалист также продублировал текст на казахском языке.

Напомним, ранее в СМИ активно начала муссироваться информация об отставке Черчесова из национальной сборной на фоне прихода Марата Омарова на пост президента Казахстанской федерации футбола. Однако во вторник в КФФ заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2204372-cherchesov-opublikoval-post-na-kazahskom-yazyke-na-fone-sluhov-ob-otstavke/

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