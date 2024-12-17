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Пять футболистов "Реала" вошли в символическую сборную года от ФИФА

Опубликовано:

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем: Pedro Salado / Getty Images

Международная федерация футбола на специальной премии FIFA The Best в Дохе объявила символическую сборную из 11 игроков, передает корреспондент NUR.KZ.

На попадание в данный список претендовали 77 футболистов. Оценивались их выступления в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

По итогам публичного голосования определилась символическая сборная по схеме 4-3-3.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина / "Астон Вилла");

Защитники: Дани Карвахаль (Испания / "Реал Мадрид"), Антонио Рюдигер (Германия / "Реал Мадрид), Рубен Диаш (Португалия / "Манчестер Сити"), Вильям Салиба (Франция / "Арсенал");

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия / "Реал Мадрид"), Тони Кроос (Германия / "Реал Мадрид"), Родри (Испания / "Манчестер Сити");

Форварды: Ламин Ямаль (Испания / "Барселона"), Эрлинг Холанд (Норвегия / "Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор (Бразилия / "Реал Мадрид").

Напомним, также в рамках церемонии были названы лучшие игроки года в мужском и женском футболе. Соответствующие награды получили Винисиус Жуниор и Айтана Бонмати.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2201447-fifa-obyavila-simvolicheskuyu-sbornuyu-goda/

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