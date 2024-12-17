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Винисиуса признали лучшим игроком года по версии ФИФА

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Бразильский футболист Винисиус
Винисиус. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола, передает корреспондент NUR.KZ.

Церемония награждения лауреатов премии FIFA The Best прошла в Дохе — столице Катара.

В шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года попали 11 игроков. В зачет шли выступления с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Под занавес церемонии лауреата премии объявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Винисиус впервые получил эту награду и лично вышел на сцену, после чего произнес торжественную речь.

Напомним, ранее некоторые СМИ называли бразильца потенциальным победителем премии "Золотой мяч", однако этот приз в итоге достался испанцу Родри из английского "Манчестер Сити".

Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признали Айтану Бонмати. Ранее полузащитница "Барселоны" и сборной Испании также получила "Золотой мяч".

Лауреаты в других номинациях:

Лучший гол года в мужском футболе — Алехандро Гарначо (Аргентина / "Манчестер Юнайтед)

Лучший гол года в женском футболе — Марта (Бразилия / "Орландо Прайд")

Лучший вратарь года в мужском футболе — Эмилиано Мартинес (Аргентина / "Астон Вилла")

Лучший вратарь года в женском футболе — Алисса Нихер (США / "Чикаго Ред Старз")

Лучший тренер года в мужском футболе — Карло Анчелотти (Италия / "Реал Мадрид)

Лучший тренер года в женском футболе — Эмма Хейз (Англия / "Челси" и сборная США)

Награда за Fair Play ("Честная игра") — Тиаго Майя (бразильский футболист "Интернасьоналя", спасший пожилую женщину во время наводнения)

Награда для болельщиков — Гильерме Гандра Моура (восьмилетний фанат бразильского "Васко да Гама" с генетическим заболеванием)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2201451-vinisiusa-priznali-luchshim-igrokom-goda-po-versii-fifa/

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