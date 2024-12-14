Потеряли миллионы: Месси и Роналду узнали новую трансферную стоимость

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов нескольких лиг. Изменения коснулись Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передает NUR.KZ.

37-летний аргентинец, выступающий за американский "Интер Майами", теперь оценивается на рынке в 20 млн евро. С конца сентября Месси потерял в цене 5 млн евро.

Напомним, клубный сезон для форварда завершился осенью. "Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат MLS, но вылетел в первом раунде плей-офф. Месси был признан самым ценным футболистом сезона.

Что касается Роналду, то его трансферная стоимость снизилась с 15 до 12 млн евро. Предпоследнее обновление этого показателя португальца датировано прошлым декабрем. На данный момент 39-летний португалец продолжает клубный сезон в составе саудовского "Аль-Насра".

Стоит отметить, что трансферная стоимость другого известного футболиста Неймара упала в два раза. 32-летний бразильский форвард "Аль-Хиляля" теперь оценивается в 15 млн евро.

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