Лионеля Месси признали самым ценным игроком сезона в MLS

Аргентинский футболист Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона (MVP) в североамериканской лиге MLS, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира.

Капитан "Интер Майами" получил соответствующий приз имени бывшего футболиста сборной США Лэндона Донована.

Месси занял первое место в голосовании игроков и журналистов, а также второе — по опросу представителей клубов. Со средним результатом в 38,43% аргентинец в итоге стал лучшим.

Вторую позицию в голосовании занял колумбийский нападающий "Коламбус Крю" Хуан "Кучо" Эрнандес (33,70%), третье — бразильский полузащитник "Портленд Тимберс" Эвандер (9,24%).

В завершающемся сезоне Месси помог "Интер Майами" выиграть регулярный чемпионат MLS. Однако в плей-офф команда выбыла в первом раунде.

37-летний аргентинец стал лучшим в лиге по системе "гол+пас". В 19 матчах Месси забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. В среднем на счету форварда было 2,18 гола за игру, что стало рекордом MLS.

Сезон североамериканской лиги завершится 7 декабря. В финале встретятся "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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