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Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип получил травму в матче за "Зенит"

Опубликовано:

Защитник "Зенита" Нуралы Алип
Защитник "Зенита" Нуралы Алип: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Защитник сборной Казахстана и футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) Нуралы Алип получил серьезное повреждение в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче 17-го тура петербуржцы проводили домашнюю встречу против самарских "Крыльев советов". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Забитым мячом на 72-й минуте отметился казахстанец Нуралы Алип. В концовке встречи защитник был заменен по причине травмы. Футболист подвернул правую стопу и был вынужден покинуть поле.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что пока неясна степень тяжести повреждения Алипа и на какой срок он выбыл. Информация и подробности травмы появятся в ближайшие дни.

Отметим, на данный момент "бело-голубые" идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2195102-futbolist-sbornoy-kazahstana-nuraly-alip-poluchil-travmu-v-matche-za-zenit/

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