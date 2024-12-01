Нуралы Алип забил первый гол за "Зенит" в чемпионате России (видео)

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип отметился дебютным голом за петербургский ФК "Зенит" в рамках Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье "Зенит" на своем поле принял ФК "Крылья Советов" в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился неожиданным поражением хозяев со счетом 2:3.

Первый гол в этой игре забил нападающий петербуржцев Максим Глушенков уже на четвертой минуте.

Далее гостям удалось забить три мяча в течение одинадцати минут, что и обеспечило победу команде. Иван Сергеев оформил дубль (17,28), а также отметился Иван Олейников (18).

Второй гол в ворота "Крыльев" забил Нуралы Алип. Казахстанец успешно замкнул навес и отличился первым забитым в рамках РПЛ.

На данный момент "бело-голубые" идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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