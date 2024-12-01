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Нуралы Алип забил первый гол за "Зенит" в чемпионате России (видео)

Опубликовано:

Нуралы Алип в матче "Зенит" - "Оренбург"
Нуралы Алип в матче "Зенит" - "Оренбург": Пресс-служба ФК "Зенит"

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип отметился дебютным голом за петербургский ФК "Зенит" в рамках Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье "Зенит" на своем поле принял ФК "Крылья Советов" в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился неожиданным поражением хозяев со счетом 2:3.

Первый гол в этой игре забил нападающий петербуржцев Максим Глушенков уже на четвертой минуте.

Далее гостям удалось забить три мяча в течение одинадцати минут, что и обеспечило победу команде. Иван Сергеев оформил дубль (17,28), а также отметился Иван Олейников (18).

Второй гол в ворота "Крыльев" забил Нуралы Алип. Казахстанец успешно замкнул навес и отличился первым забитым в рамках РПЛ.

На данный момент "бело-голубые" идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194788-nuraly-alip-zabil-pervyy-gol-za-zenit-v-chempionate-rossii-video/

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