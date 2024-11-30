Сборная Казахстана отобрала очки у фаворита в отборе на чемпионат Европы по футболу

Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (U19) добыла вторую ничью в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда выступает во второй по силе лиге. Казахстанки попали в группу В2, матчи которой проходят в Румынии.

Во втором туре соперницами отечественной сборной были хозяйки соревнований. Матч казахстанок с фаворитками квартета завершился нулевой ничьей.

Аналогичного результата национальная команда добилась и в первом туре в игре с Латвией. Таким образом, теперь в активе сборной Казахстана два очка, она занимает третье место в таблице.

У латвиек и румынок по четыре балла благодаря победам над представительницами Лихтенштейна, с которыми казахстанки сыграют в последнем туре 3 декабря.

Гарантированную путевку во второй раунд отборочного турнира получит только сильнейшая команда группы. У сборной Казахстана будет шанс занять первое место при победе над Лихтенштейном и ничьей между Румынией и Латвией.

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