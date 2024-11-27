Сборная Казахстана с ничьей стартовала в квалификации чемпионата Европы по футболу

Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (U19) сыграла вничью в первом матче квалификации чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда выступает во второй по силе лиге. Казахстанки попали в группу В2, матчи которой проходят в Румынии.

В стартовом туре соперником отечественной сборной была Латвия. Матч прошел без забитых мячей и завершился со счетом 0:0.

В другой встрече первого тура в этой группе румынки разгромили сборную Лихтенштейна со счетом 12:0. Таким образом, именно хозяйки этих соревнований возглавили таблицу. Казахстанки и латвийки с одним очком идут следом.

Только победительницы этой группы гарантированно получат путевку во второй раунд отборочного турнира в Лиге А, где будут разыгрываться места в финальной части чемпионата Европы.

В следующем матче казахстанки 30 ноября встретятся с румынками. В третьем туре национальная команда 3 декабря сыграет с Лихтенштейном.

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