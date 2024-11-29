ФИФА огласила номинантов на звание лучшего игрока года: в списке не оказалось Роналду

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

На официальном сайте ФИФА болельщики могут проголосовать за своего любимчика. Также можно будет составить символическую сборную 2024 года.

В список номинантов вошли шесть игроков мадридского "Реала" Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, два футболиста "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд и Родри, а также действующий обладатель награды, нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, полузащитник немецкого "Байера" Флорина Вирц и 17-летний форвард "Барселоны" Ламин Ямаль.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Родри в этом году был признан лучшим футболистом по версии издания France Football и получил «Золотой мяч».

Результаты огласят на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие капитаны и главные тренера сборной каждой страны-участницы ФИФА, а также журналисты и болельщики.

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