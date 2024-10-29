Испанский футболист Родри получил "Золотой мяч"

Испанец Родриго Эрнандес, известный как Родри, стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира по итогам сезона 2023/24, передает корреспондент NUR.KZ.

Торжественная церемония прошла в парижском театре Шатле. "Золотой мяч", учрежденный французским журналом France Football, был вручен в 68-й раз. В голосовании за номинантов участвует профильное жюри из профессиональных журналистов.

"Золотой мяч" Родри вручил обладатель этого приза 1995 года, бывший президент Либерии Джордж Веа. Лауреат вышел на сцену на костылях, так как продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

В прошлом сезоне Родри в составе сборной Испании впервые стал чемпионом Европы и был признан лучшим футболистом турнира. С "Манчестер Сити" полузащитник в четвертый раз подряд выиграл Английскую премьер-лигу.

В борьбе за женский "Золотой мяч" второй год подряд первенствовала Айтана Бонмати. Полузащитница "Барселоны" и сборной Испании в прошлом сезоне стала победительницей Лиги наций УЕФА, Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании. Наградила футболистку американская актриса, обладательница премии "Оскар" Натали Портман.

Натали Портман и Айтана Бонмати (слева направо). Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Эмилиано Мартинес второй раз подряд получил Приз имени Льва Яшина как лучший вратарь сезона. Голкипер выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки 2024 года и был удостоен "Золотой перчатки" по итогам турнира. С английской "Астон Виллой" Мартинес в прошлом сезоне занял четвертое место в АПЛ. В голосовании за "Золотой мяч" футболист расположился на 18-й позиции.

Награду имени Йохана Кройфа получили лучшие тренеры по итогам сезона. Лауреатом в мужском футболе стал итальянец Карло Анчелотти, возглавляющий испанский Реал" (Мадрид), в женском — англичанка Эмма Хейз, работающая в сборной США.

Англичанин Харри Кейн и француз Килиан Мбаппе стали обладателями Приза имени Герда Мюллера как лучшие бомбардиры прошлого сезона. Форварды забили по 52 мяча в составе немецкой "Баварии" и французского "Пари Сен-Жермен" соответственно.

Третий раз в истории был вручен Приз имени Сократеса — награда футболисту, который отметился благотворительной деятельностью, участием в гражданских и социальных проектах. Лауреатом стала полузащитница мексиканского "Тигрес" и сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Она занимается просветительством и продвижением женского футбола.

Лучшим женским футбольным клубом по итогам сезона признали испанскую "Барселону", мужским — испанский "Реал" .

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