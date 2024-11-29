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Официально: сборная Казахстана по футболу узнала потенциальных соперников в отборе на ЧМ-2026

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Сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз организации.

Всего в квалификации от зоны УЕФА примут участие 54 команды. В этот список не вошла сборная России, на которую по-прежнему наложены санкции, в том числе отстранение.

Национальные команды будут разбиты на группы в ходе жеребьевки 13 декабря. Для процедуры используются пять корзин. Сборная Казахстана попала в четвертую, то есть гарантированно не сыграет в отборочном цикле с другими командами из этого слота.

В первую корзины вошли участники плей-офф нынешнего сезона Лиги наций, а также сильнейшие из остальных сборных по рейтингу ФИФА, в последней версии которого казахстанцы потеряли три позиции.

Команды будут разбиты на 12 групп. В каждую войдут четыре или пять сборных. На чемпионат мира квалифицируются победители каждой группы, еще четыре путевки будут разыграны в стыковых матчах.

Полный состав корзин для жеребьевки выглядит следующим образом:

№1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;

№2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия;

№3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль;

№4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва;

№5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде. Впервые в этом турнире примут участие 48 национальных сборных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194157-oficialno-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-uznala-potencialnyh-sopernikov-v-otbore-na-chm-2026/

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