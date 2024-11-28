Сборная Казахстана по футболу потеряла три позиции в рейтинге ФИФА

Мужская сборная Казахстана по футболу опустилась в рейтинге ФИФА после ноябрьских матчей Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Обновленная версия рейтинга опубликована в четверг. Сборная Казахстана потеряла три позиции и опустилась на 110-е место. Ближайшими соседями команды стали Мавритания и Намибия.

Напомним, в ноябре казахстанцы завершили выступление в Лиге наций двумя поражениями. Дома команда уступила Австрии, а на выезде крупно проиграла Норвегии. Последний раз сборная Казахстана побеждала в марте — в товарищеском матче с Туркменистаном.

Лидером рейтинга ФИФА осталась Аргентина, при этом в топ-10 произошло несколько изменений. Португалия и Нидерланды опередили Бельгию и заняли шестое и седьмое места соответственно. Сборная Германии поднялась на одну строчку и теперь замыкает десятку сильнейших.

Рейтинг ФИФА от 28 ноября 2024 года:

1. Аргентина – 1867,25 очка;

2. Франция – 1859,78;

3. Испания – 1853,27;

4. Англия – 1813,81;

5. Бразилия – 1775,85;

6. Португалия – 1756,12;

7. Нидерланды – 1747,55;

8. Бельгия – 1740,62;

9. Италия – 1731,51;

10. Германия – 1703,79...

110. Казахстан – 1180,18.

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