Сборная Сан-Марино впервые победила на выезде и сыграет в одном дивизионе Лиги наций с Казахстаном

Футболисты сборной Сан-Марино одержали выездную победу над Лихтенштейном в своем последнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Райнпарк" в Вадуце. Матч завершился волевой победой гостей со счетом 3:1.

Сначала хозяева вышли вперед усилиями Арона Зеле (40). Однако во втором тайме футболисты Сан-Марино забили три мяча. Отличились Лоренцо Лаццари (46), Никола Нанни (66, с пенальти) и Алессандро Голинуччи (77).

Эта победа стала для сборной Сан-Марино третьей в истории и первой выездной. Ранее команда ни разу не забивала три мяча в одном матче.

Исторический успех позволил санмаринцам набрать семь очков после четырех встреч и занять первое место в группе D1. Команда заработала повышение в классе и в следующем сезоне Лиги наций сыграет в дивизионе С. Напомним, в третьей по силе Лиге выступит и сборная Казахстана.

Лихтенштейнцы с двумя очками заняли последнее третье место в группе. Второй с шесть баллами стала сборная Гибралтара, которой предстоит сыграть в стыковых матчах за повышение в классе.

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