"Никогда не будут побеждать": Куат Хамитов высказался о поражении сборной Казахстана по футболу

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов прокомментировал разгромное поражение национальной сборной по футболу в матче Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Национальная сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение от Норвегии в последнем матче сезона Лиги наций УЕФА со счетом 0:5.

В текущем цикле отечественные футболисты проиграли пять игр и зафиксировали одну ничью.

Итоговый результат казахстанской команды прокомментировал известный файтер Куат Хамитов.

"Пока мы позволяем им платить деньги народа, они никогда не будут побеждать!", - написал "Найман" в комментариях под постом Sports.kz в Instagram.

13 декабря сборная Казахстана узнает соперников по отборочному циклу на чемпионат мира 2026 года. Матчи квалификации на ЧМ-2026 пройдут с 21 марта по 18 ноября 2025 года

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