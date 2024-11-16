"Поищем варианты, чтобы его сдержать": Черчесов – об игре против Холанда в матче Казахстан –Норвегией

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал стратегию защиты команды против звездного нападающего Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Специалист напомнил, что казахстанским футболистам ранее удалось остановить нападающего "Манчестер Сити" в первой игре, которая состоялась в Алматы.

"Мы уже не первый раз играем против Холанда. В первом матче мы сделали так, чтобы ему в определенных моментах было непросто. Знаем его силу, однако мы играем против Норвегии, в которой выступает Холанд, и никак не против его одного. Мы готовимся к сопернику и будем стараться найти варианты, чтобы его сдержать, хотя это непросто", – заявил Черчесов.

Матч Норвегия – Казахстан состоится 17 ноября в 22:00 по времени Астаны.

Ранее Станислав Черчесов высказался о последних результатах сборной Казахстана.

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