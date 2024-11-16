Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Поищем варианты, чтобы его сдержать": Черчесов – об игре против Холанда в матче Казахстан –Норвегией

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Christian Bruna/Getty Images

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал стратегию защиты команды против звездного нападающего Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Специалист напомнил, что казахстанским футболистам ранее удалось остановить нападающего "Манчестер Сити" в первой игре, которая состоялась в Алматы.

"Мы уже не первый раз играем против Холанда. В первом матче мы сделали так, чтобы ему в определенных моментах было непросто. Знаем его силу, однако мы играем против Норвегии, в которой выступает Холанд, и никак не против его одного. Мы готовимся к сопернику и будем стараться найти варианты, чтобы его сдержать, хотя это непросто", – заявил Черчесов.

Матч Норвегия – Казахстан состоится 17 ноября в 22:00 по времени Астаны.

Ранее Станислав Черчесов высказался о последних результатах сборной Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188407-poishchem-varianty-chtoby-ego-sderzhat-cherchesov-ob-igre-protiv-holanda-v-matche-kazahstan-norvegiey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie