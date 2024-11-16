"С таким характером нужно играть постоянно": Станислав Черчесов – об игре сборной Казахстана

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче с командой Норвегии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Напомним, 17 ноября отечественной команде предстоит встреча с Норвегией в рамках заключительного матча группового этапа Лиги наций в дивизионе В.

"С таким характером нужно играть постоянно. Двигаемся дальше. У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должен пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут", – сказал Черчесов.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана сыграла пять матчей, в которых добыла одну ничью и потерпела четыре поражения.

Матч Норвегия – Казахстан стартует в 22:00 по времени Астаны.

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