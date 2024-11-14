Почти миллиард тенге потратил столичный футбольный клуб на сборы в Турции и Дубае

На сборы за границей столичный футбольный клуб потратил почти миллиард тенге, об этом сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Данияр Бигайдаров на брифинге Антикора, ежегодно на поддержку футбольных клубов направляются миллиардные средства, однако значительная часть этих средств расходуется на оплату агентских услуг, высокие зарплаты иностранных игроков, учебно-тренировочные сборы и аренду футбольных полей.

"Только за последние 6 лет футбольным клубам выделено из бюджета более 200 млрд тенге. Проанализированы расходы самого дорогого футбольного клуба - ФК "Астана", на который приходится 25% всех средств от всего бюджета на футбол - 50,1 млрд тенге (спонсорские средства АО "Самрук-Казына").

За 6 лет более 66% средств ФК "Астана" затрачено на оплату труда - 33,1 млрд тенге. При этом размеры заработных плат определялись на усмотрение руководства футбольного клуба и игроков", - рассказал спикер.

Бигайдаров отметил, что значительные средства выделялись на агентские выплаты и учебно-тренировочные сборы за рубежом.

"Только футбольный клуб "Астана" за последние 5 лет выплатил посредникам-агентам 4,5 млрд тенге за привлечение футболистов.

С 2018 года футбольные клубы потратили на сборы 6,4 млрд тенге. Например, ФК "Астана" на эти цели направил почти 1 млрд тенге, выезжая на сборы в Турцию и Дубай", - добавил представитель Антикора.

По его словам, это ограничило ресурсы на развитие спортивной инфраструктуры. Например, ФК "Астана" не имеет собственной академии и футбольного поля. В результате на аренду футбольных полей клуб за 6 лет потратил порядка 1,4 млрд тенге.

Отдельные клубы выписывали миллионные вознаграждения, добавил спикер.

"В Актюбинской области, председатель правления футбольного клуба "Актобе" необоснованно выплатил себе вознаграждения в размере 40,4 млн тенге за привлечение спонсора. В судебном порядке 40,4 млн тенге взысканы. Средства будут направлены на развитие детского футбола региона.

Миллиардные средства на развитие футбола поступают также от УЕФА, ФИФА и букмекерских компаний. За последние 6 лет по линии УЕФА, ФИФА поступило порядка 31 млрд тенге. При этом информация по распределению и расходованию этих средств остается недостаточно прозрачной. Результаты анализа показали, что многомиллиардные бюджетные средства вместо создания собственной инфраструктуры тратились на содержание непродуктивных легионеров, зарубежные сборы, завышенные выплаты, закуп дорогих агентских и иных услуг", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане готовятся установить запрет на финансирование легионеров в спорте за счет госбюджета.

А на недавнем заседании сената депутат Дархан Кыдырали раскритиковал развитие казахстанского футбола, отметив, что в Казахстане за 30 лет независимости построили два стадиона.