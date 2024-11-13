Черчесов впервые прокомментировал уход Барменкулова из Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции оценил кадровые перестановки в Казахстанской федерации футбола, передает Meta-ratings.kz.

8 ноября было официально объявлено об уходе Адлета Барменкулова с поста главы КФФ. Именно при нем Черчесов стал главным тренером национальной команды, сменив Магомеда Адиева.

"Наш президент [Барменкулов] провел хорошие 2,5 года и показывал результат. Я каждый день проводил с ним по шесть часов в одной машине. Знаю не только то, как он выглядит, но и то, какой человек он внутри. Знаю, как он работал, планировал и переживал за казахстанский футбол. Человек вкладывался максимально. Да, у него были ошибки. Однако что такое ошибка? Когда ты был неправ один раз, это просчет. Если же это повторилось, то это – ошибка в моем понимании. У нас всегда был диалог с ним", – заявил Черчесов.

Также российский специалист оценил свои перспективы в сборной Казахстана после отставки Барменкулова.

"Мы не первый день в тренерской работе. Я никогда как маленький мальчик глупые вопросы не задаю. Человек сказал, что он уходит, и я это принимаю. Главное – качество принимаемых решений. Дело не во мне, а в КФФ. У меня с контракт с Казахстанской федерацией футбола, а не с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым.

У нас завтра игра, мы делаем свое дело. Как уже говорил, я – мальчик взрослый. Дождемся назначения нового президента. Мы ко всему относимся спокойно", – сказал Черчесов.

В ближайшие дни сборной Казахстана по футболу предстоит провести заключительные матчи сезона Лиги наций УЕФА. 14 ноября команда на своем поле примет Австрию, а 17 ноября сыграет на выезде с Норвегией.

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