Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Черчесов впервые прокомментировал уход Барменкулова из Казахстанской федерации футбола

Опубликовано:

Станислав Черчесов и Адлет Барменкулов (слева направо)
Станислав Черчесов и Адлет Барменкулов (слева направо). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции оценил кадровые перестановки в Казахстанской федерации футбола, передает Meta-ratings.kz.

8 ноября было официально объявлено об уходе Адлета Барменкулова с поста главы КФФ. Именно при нем Черчесов стал главным тренером национальной команды, сменив Магомеда Адиева.

"Наш президент [Барменкулов] провел хорошие 2,5 года и показывал результат. Я каждый день проводил с ним по шесть часов в одной машине. Знаю не только то, как он выглядит, но и то, какой человек он внутри. Знаю, как он работал, планировал и переживал за казахстанский футбол. Человек вкладывался максимально. Да, у него были ошибки. Однако что такое ошибка? Когда ты был неправ один раз, это просчет. Если же это повторилось, то это – ошибка в моем понимании. У нас всегда был диалог с ним", – заявил Черчесов.

Также российский специалист оценил свои перспективы в сборной Казахстана после отставки Барменкулова.

"Мы не первый день в тренерской работе. Я никогда как маленький мальчик глупые вопросы не задаю. Человек сказал, что он уходит, и я это принимаю. Главное – качество принимаемых решений. Дело не во мне, а в КФФ. У меня с контракт с Казахстанской федерацией футбола, а не с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым.
У нас завтра игра, мы делаем свое дело. Как уже говорил, я – мальчик взрослый. Дождемся назначения нового президента. Мы ко всему относимся спокойно", – сказал Черчесов.

В ближайшие дни сборной Казахстана по футболу предстоит провести заключительные матчи сезона Лиги наций УЕФА. 14 ноября команда на своем поле примет Австрию, а 17 ноября сыграет на выезде с Норвегией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2186841-cherchesov-vpervye-prokommentiroval-uhod-barmenkulova-iz-kazahstanskoy-federacii-futbola/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie