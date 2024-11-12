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"Непростые решения": Боранбаев сделал заявление после чемпионства "Кайрата"

Опубликовано:

Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Руководитель алматинского футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам сезона-2024 Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ.

Напомним, "Кайрат" выиграл золото турнира и стал четырехкратным чемпионом страны. До этого команда последний раз становилась сильнейшей в КПЛ в 2020 году.

"ФК "Кайрат" отпраздновал долгожданное чемпионство. Я присутствовал с ребятами на матче и видел, насколько для них была важна эта победа. Хочу поблагодарить каждого, кто причастен к этому успеху – от игроков и тренеров основной команды до работников академии и персонала клуба. Это результат общих ежедневных усилий. Каждого из 250 человек, причастных к работе клуба как спортивной организации.
"Кайрат" – это команда, которая всегда борется только за золотые медали, но в этом году ценность сезона не только в первом месте, но и в том, при каких условиях нам удалось завоевать титул. По ходу сезона нам пришлось не раз менять главного тренера, постоянно адаптироваться к новым условиям и принимать непростые решения", – заявил Боранбаев.

Функционер особо отметил вклад воспитанников в успех команды. Роль молодых футболистов, прошедших через академию "Кайрата", делает этот клуб особенным, считает Боранбаев.

"Отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Да, я понимаю, что случались разочаровывающие результаты и мы получали немало критики, но мы всегда чувствовали, что "Кайрат" является для наших фанатов очень важной частью их жизни, и всегда стремились оправдать их надежды. Этот титул мне хочется посвятить вам в том числе. Во время непростых периодов вы были с нами. После победного матча игроки прилетели домой только к пяти утра, но даже в это время в аэропорту их ждали фанаты.
Сейчас я хочу, чтобы все могли насладиться этим моментом, потому что, вернув себе заслуженное чемпионство, мы все в клубе жаждем развить успех. В следующем розыгрыше нас ждет возвращение в Лигу чемпионов, и мы приложим все усилия, чтобы радовать наших болельщиков в самом престижном европейском турнире", – заключил Боранбаев.

"Кайрату" предстоит стартовать в Лиге чемпионов сезона 2025/26 с первого квалификационного раунда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2186369-neprostye-resheniya-boranbaev-sdelal-zayavlenie-posle-chempionstva-kayrata/

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