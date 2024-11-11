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Стало известно, какие премиальные получат футболисты "Кайрата" за чемпионство в КПЛ

Опубликовано:

Игроки ФК "Кайрат"
Игроки ФК "Кайрат": Пресс-служба ФК "Кайрат"

Руководство алматинского футбольного клуба "Кайрат" в начале сезона огласило сумму премиальных выплат в случае чемпионство в Премьер-лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

10 ноября, футболисты алматинского "Кайрата" в выездном матче последнего тура чемпионата Казахстана одолели "Атырау" и завоевали золотые медали КПЛ-2024.

Как заявляет источник, руководство клуба из юной столицы страны в начале года обещало выплатить более одного миллиона долларов (495 миллионов тенге по нынешнему курсу) за победу в Qazaqstan football league (QFL).

Отметим, алматинцы стали четырехкратными чемпионами Казахстана. Ранее команда выигрывала золото в 1992, 2004 и 2020 годах. В нынешнем сезоне клуб отпраздновал 70-летний юбилей.

Триумф в QFL позволил "Кайрату" получить путевку в Лигу чемпионов УЕФА. В сезоне 2025/26 алматинцы стартуют в главном еврокубке с первого квалификационного раунда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185626-stalo-izvestno-kakie-premialnye-poluchat-futbolisty-kayrata-za-chempionstvo-v-kpl/

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