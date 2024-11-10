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"Астана" разгромила "Жетысу", и стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футболу

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Игроки ФК "Астана"
Игроки ФК "Астана": Пресс-служба БК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал победу в рамках матча заключительного 26-го тура чемпионата Казахстана против талдыкорганского "Жетысу", передает корреспондент NUR.KZ.

Подопечные Григория Бабаяна в номинальном домашней встрече разгромили соперника со счетом 5:0.

Астанчане рвались к восьмому чемпионству, забив первый гол уже на седьмой минуте встречи усилиями Джеффри Чинеду. Через 11 минут Назми Грипши увеличил разрыв в счете, реализовав пенальти.

На 25-й минуте третий гол забил капитан команды Марин Томасов. На 31-й мяч в свои ворота отправил защитник "Жетысу" Егор Ткаченко.

Точку в игре поставил гол Карло Бартолеца на 41-й минуте.

"Астана" набрала 46 очков, однако осталась на второй позиции в таблице, так как "Кайрат" тоже одержал победу в последнем туре. Столичная команда выиграла серебряные медали и квалифицировалась в Лигу конференций на сезон 2025/26.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185413-astana-razgromila-zhetysu-i-mozhet-stat-chempionom-kazahstana/

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