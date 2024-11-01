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"Манчестер Юнайтед" назвал имя нового тренера

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Тренер Рубен Аморим
Рубен Аморим. Фото: Octavio Passos/Getty Images

Новым главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" стал Рубен Аморим, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

На сайте и в соцсетях клуба опубликовано официальное сообщение о том, что Рубен Аморим возглавит команду после отставки Эрика тен Гага. Он подписал контракт до лета 2027 года.

Аморим присоединится к "Манчестер Юнайтед" в понедельник, 11 ноября, до этого времени он должен выполнить обязательства перед клубом, который еще тренирует. До этого времени командой будет руководить Рууд ван Нистелрой.

Напомним, несколько дней назад пресс-служба "красных дьяволов" сообщила, что после двух лет работы с поста главного тренера команды был уволен Эрик Тен Хаг. Эту должность он занимал с апреля 2022 года. Под руководством нидерландца "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.

По данным "Спорт-Экспресс", Рубену Амориму 39 лет, он тренировал португальский клуб "Спортинг". Сообщается, что за Аморима "Манчестер Юнайтед" заплатил 10 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2181926-manchester-yunayted-nazval-imya-novogo-trenera/

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