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"Манчестер Юнайтед" отправил в отставку главного тренера

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Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг. Фото: Geert van Erven/BSR Agency/Getty Images

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении главного тренера команды, нидерландского специалиста Эрика Тен Хага, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram "МЮ".

Пресс-служба "красных дьяволов" сообщила в своих социальных сетях, что после двух лет работы с поста главного тренера команды был уволен Эрик Тен Хаг. Эту должность он занимал с апреля 2022 года. Под руководством нидерландца "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.

Исполняющим обязанности главного тренера временно будет Руд Ван Нестелрой, который при Тен Хаге был ассистентом.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" после 9 туров занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 11 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179739-manchester-yunayted-otpravil-v-otstavku-glavnogo-trenera/

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