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Организаторы "Золотого мяча" рассказали о скандале с Винисиусом и давлении "Реала"

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Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: Diego Souto/Getty Images

Венсан Гарсия, главный редактор журнала France Football, который учредил премию "Золотой мяч" прокомментировал скандал с мадридским "Реалом", передает NUR.KZ со ссылкой на L'Equipe.

Церемония награждения по итогам сезона 2023/24 прошла в ночь на вторник по казахстанскому времени в Париже. Мужской "Золотой мяч" получил полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

При этом в последние недели в СМИ активно публиковалась информация о том, что награду вручат форварду "Реала" Винисиусу. Только в день церемонии появились данные, что бразилец останется без приза.

На этом фоне представители и футболисты "Реала" бойкотировали мероприятие. В итоге Винисиус занял второе место в голосовании, а следом расположились еще двое игроков мадридского клуба — английский полузащитник Джуд Беллингем и испанский защитник Даниэль Карвахаль.

"Никто не знал [лауреата] — ни в "Реале", ни в "Сити". Эмоции, которые Родри испытывал на сцене, — лучший ответ. Он ничего не знал. [Эти эмоции] отвергают все предположения о том, что мы могли предупредить кого-либо заранее", — сказал Гарсия.

Главный редактор France Football отметил что, многие клубы настаивали на получении информации о распределении мест до церемонии.

"На меня оказывалось сильное давление и со стороны "Реала". Но, как и в случае с другими клубами, я всегда говорил ясно и честно. Возможно, мое молчание довело их до крайнего решения. Мы были предельно прямы с ними и со всеми другими клубами. В этом году победитель не был уведомлен. Я думал, что все согласились с этим, но в последний момент "Реал" захотел изменить правила — не знаю, почему. Я не уверен, что в их решении [бойкотировать церемонию] не было элемента блефа", — добавил Гарсия.

Также главный редактор France Football предположил, что Винисиус потерял несколько баллов из-за широкого представительства игроков "Реала" в итоговом списке номинантов. Гарсия считает, что конкуренция между одноклубниками пошла на пользу Родри.

Напомним, сам Винисиус двумя предложениями отреагировал на ситуацию вокруг "Золотого мяча".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2180184-organizatory-zolotogo-myacha-rasskazali-o-skandale-s-vinisiusom-i-davlenii-reala/

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