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Футболист мадридского "Реала" Винисиус рассказал, почему не получил Золотой мяч

Опубликовано:

Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: Diego Souto/Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Джуниор отреагировал в своей социальной сети X, на то что не получил звание лучшего игрока года, передает NUR.KZ.

Победителем престижной индивидуальной награды стал игрок английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Винисиус занял второе место, а его сокомандник, британец Джуд Беллингем расположился на третьей строчке.

Бразилец написал в своих социальных сетях по этой ситуации два предложения, адресованные организаторам церемонии.

«При необходимости сделаю это 10 раз. Они не готовы», — заявил Винисиус.

Отметим, футболисты мадридского отказались посещать торжественную церемонию оглашения результатов в номинации лучшего игрока года, после того, как стало известно, что бразилец не получит награду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2180045-futbolist-madridskogo-reala-vinisius-rasskazal-pochemu-ne-poluchil-zolotoy-myach/

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