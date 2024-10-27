"Астана" обыграла "Актобе" и поднялась на вторую строчку в чемпионате Казахстана

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал "сухую" победу над "Актобе" в рамках матча 24-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на Центральном стадионе в Алматы и завершился победой номинальных хозяев поля со счетом 2:0.

Астанчанам удалось открыть счет уже на восьмой минуте усилиями гвинейского форварда Усмана Камары. Второй гол в ворота "Актобе" забил албанский полузащитник столичного клуба Назми Грипши на 17-й минуте.

После этого матча "Астане" удалось набрать 40 очков в 22 матчах национального чемпионата и подняться на вторую строчку. По потерянным баллам именно столичная команда остается лидером турнира.

"Актобе" сохранил четвертое место, имея в своем активе 37 баллов в 22 встречах КПЛ.

Напомним, перед матчем команд произошел трагический инцидент с болельщиками "Астаны".

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