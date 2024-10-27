Трагедия произошла перед матчем "Астаны" и "Актобе" в КПЛ

Пресс-служба футбольного клуба "Астана" сообщила о смертельной аварии с участием болельщиков команды перед матчем Казахстанской премьер-лиги с "Актобе", передает NUR.KZ.

Встреча команд в рамках 24-го тура назначена на 27 октября. Она проходит на Центральном стадионе Алматы.

В воскресенье утром группа болельщиков "Астаны" попала в дорожно-транспортное происшествие по пути на матч. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и скончался. Еще трое болельщиков были госпитализированы.

В "Астане" выразили соболезнования родным и близким погибшего и заявили, что память о нем сохранится навсегда. Также в клубе пожелали быстрого выздоровления болельщикам, которые попали в больницу.

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