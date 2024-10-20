"Голевой перестрелкой" завершился матч "Кызыл-Жар" – "Атырау" в чемпионате Казахстана

Петропавловский футбольный клуб "Кызыл-Жар" одержал победу над "Атырау" в рамках матча 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Петропавловске. "Голевая перестрелка" между командами завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Первый гол в этой игре забил игрок "Кызыл-Жара" Рафаэль Сабино Дос Сантос на 16-й минуте.

Гости сравняли на 30-й минуте благодаря точному удару Александра Нойока на 30-й минуте, футболист оформил дубль, отправив второй мяч в ворота соперника за две минуты до окончания основного времени матча.

Победу петропавловскому клубу принесли голы Рубена Бриджидо (66) и Евгения Березкина (79).

"Кызыл-Жар" поднялся на 10-е место в таблице национального чемпионата, набрав 22 очка в 21 матче. "Атырау" после поражения сохранил седьмую позицию (29 баллов в 20 встречах).

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