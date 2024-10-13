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Видеообзор матча Казахстан – Словения в Лиге наций

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Момент матча Казахстан - Словения
Момент матча Казахстан - Словения: Алексей Сисенбин/КФФ

Официальный YouTube-канал QAZSPORT TV опубликовал видеообзор лучших моментов матча Казахстан – Словения в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

Игра состоялась в воскресенье на Центральном стадионе Алматы и завершилась поражением казахстанской сборной со счетом 0:1.

Единственный гол в этом матче забил нападающий команды Словении Ян Млакар на 55-й минуте.

Для сборной Казахстана это третье поражение подряд в последних четырех матчах. Команда занимает последнее место в группе В3, набрав одно очко в стартовой игре текущего розыгрыша Лиги наций против Норвегии (0:0).

За четыре матча под руководством Станислава Черчесова казахстанским футболистам не удалось забить ни одного гола. Ранее специалист прокомментировал выступление своих подопечных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2173716-videoobzor-matcha-kazahstan-sloveniya-v-lige-naciy/

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