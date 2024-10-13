"Нужны футболисты на поле, а не фамилии": Черчесов оценил игру сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов подвел итоги домашнего поражения Словении в рамках Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 13 октября, мужская сборная Казахстана по футболу потерпела минимальное поражение в рамках матча лиги B группы 3 от словенцев.

Главный наставник отечественной команды Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции оценил выступление своих подопечных.

"Поздравляю с хорошей игрой. Это другой футбол по сравнению с первым матчем против Норвегии. Надо подкреплять голами, нас это все ждет впереди.

Мы играли хорошо, но во втором тайме при счете 0:1 не выходили атакующие игроки Шушеначев, Самородов, Оразов, а вышли игроки оборонительного плана. Мне нужны футболисты на поле, а не фамилии. Я видел как Самородов и Оразов вышли в Австрии.

Хотелось забить. Мы создавали моменты, попали в перекладину. Соперники у нас хорошие. Австрия на чемпионате Европы блистала. Словенцы хорошо играли. Норвежцы - не последняя команда. Чтобы забивать таким сборным нужна качественная командная игра или индивидуальные качества. Командную игру мы хотим отшлифовать, чтобы добиться хороших результатов", - подытожил Черчесов.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на домашнем стадионе 14 ноября против Австрии. Эту встречу пропустит защитник национальной команды Нуралы Алип из-за перебора желтых карточек.

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