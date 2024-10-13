Вратарь Игорь Шацкий признан лучшим игроком сборной Казахстана в матче со Словенией

Голкипер Национальной сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий признан лучшим футболистом команды в матче со Словений в Лиге наций, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Напомним, в воскресенье сборная Казахстана на своем поле уступила Словении со счетом 0:1 в рамках матча четвертого тура Лиги наций УЕФА. Казахстанская федерация футбола признала Шацкого лучшим игроком этого матча.

Ранее вратарь назвал причину поражения словенцам.

Отметим, что согласно данным статистического сайта Flashscore наивысшую оценку среди игроков казахстанской сборной получил полузащитник и капитан команды Асхат Тагыберген.

"В этой группе очень высокий уровень по сравнению с лигой С. Соперники очень сильные и игры с ними это показали. В любом случае для нас это большой опыт. Будем двигаться дальше", - прокомментировал матч со Словенией Тагыберген.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.