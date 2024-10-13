Вратарь сборной Казахстана раскрыл причину поражения Словении в матче Лиги наций УЕФА

Голкипер национальной сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий прокомментировал домашнее поражение команды в матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Сборная Казахстана по футболу уступила Словении на домашнем поле в Алматы в рамках Лиги наций УЕФА.
Казахстанский футболист Игорь Шацкий отметил, что коллективу необходимо было забивать, а также с каждым матчем прибавлять психологической уверенности.
"Наверное нам лучше бы забить гол. Мы пропустили такой...не сказал бы шаровой гол...Понятное дело он нацелено бил. Несчастный случай...Все равно, я считаю, мы не плохо играли и заслуживали гол. С каждым матчем мы прибавляем и забрались на новый уровень, где нам чуть-чуть тяжело и нам нужно время, чтобы привыкнуть. Наши соперники более чем достойные. С каждым матчем нам надо прибавлять психологической уверенности", - заявил футболист.
Отметим, национальная сборная Казахстана по футболу не смогла отметиться забитым мячом ни в одном из четырех матчей под руководством главного тренера Станислава Черчесова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2173668-vratar-sbornoy-kazahstana-raskryl-prichinu-porazheniya-slovenii-v-matche-ligi-naciy-uefa/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.