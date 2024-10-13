Вратарь сборной Казахстана раскрыл причину поражения Словении в матче Лиги наций УЕФА

Голкипер национальной сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий прокомментировал домашнее поражение команды в матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана по футболу уступила Словении на домашнем поле в Алматы в рамках Лиги наций УЕФА.

Казахстанский футболист Игорь Шацкий отметил, что коллективу необходимо было забивать, а также с каждым матчем прибавлять психологической уверенности.

"Наверное нам лучше бы забить гол. Мы пропустили такой...не сказал бы шаровой гол...Понятное дело он нацелено бил. Несчастный случай...Все равно, я считаю, мы не плохо играли и заслуживали гол. С каждым матчем мы прибавляем и забрались на новый уровень, где нам чуть-чуть тяжело и нам нужно время, чтобы привыкнуть. Наши соперники более чем достойные. С каждым матчем нам надо прибавлять психологической уверенности", - заявил футболист.

Отметим, национальная сборная Казахстана по футболу не смогла отметиться забитым мячом ни в одном из четырех матчей под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.