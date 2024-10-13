Казахстанские футболисты провели разминку перед стартом матча со Словенией (видео)

Игроки национальной сборной Казахстана появились на поле для заключительной разминки перед началом матча Лиги наций УЕФА против Словении, передает корреспондент NUR.KZ.
На поле Центрального стадиона в Алматы к игрокам попавшим в стартовый состав матча присоединились и другие футболисты национальной сборной.
Полное видео разминки можно посмотреть в нашем Telegram-канале.
Начало матча Казахстан - Словения назначен на 18:00 по местному времени. Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport".
Ранее, стал известен состав футболистов, которые начнут домашнюю встречу Лиги наций УЕФА против Словении.
Подробнее о сегодняшнем противостоянии можно узнать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2173677-kazahstanskie-futbolisty-proveli-razminku-pered-startom-matcha-so-sloveniey-video/
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