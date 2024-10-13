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Казахстанские футболисты провели разминку перед стартом матча со Словенией (видео)

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Раздевалка сборной Казахстана по футболу перед матчем со Словенией
Раздевалка сборной Казахстана по футболу перед матчем со Словенией. Фото: КФФ

Игроки национальной сборной Казахстана появились на поле для заключительной разминки перед началом матча Лиги наций УЕФА против Словении, передает корреспондент NUR.KZ.

На поле Центрального стадиона в Алматы к игрокам попавшим в стартовый состав матча присоединились и другие футболисты национальной сборной.

Полное видео разминки можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

Начало матча Казахстан - Словения назначен на 18:00 по местному времени. Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport".

Ранее, стал известен состав футболистов, которые начнут домашнюю встречу Лиги наций УЕФА против Словении.

Подробнее о сегодняшнем противостоянии можно узнать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2173677-kazahstanskie-futbolisty-proveli-razminku-pered-startom-matcha-so-sloveniey-video/

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