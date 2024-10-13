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Опубликован состав сборной Казахстана по футболу на матч Лиги наций со Словенией

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футболу выбрал состав футболистов, которые выйдут со стартовым свистком на поле в матче против Словении в рамках Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Главный тренер назвал следующих игроков на домашний матч против команды Словении.

По ходу встречи у каждой команды будет возможность сделать пять замен.

Игра пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало встречи назначено на 18:00 по местному времени. Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2173656-opublikovan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-match-ligi-naciy-so-sloveniey/

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