Опубликован состав сборной Казахстана по футболу на матч Лиги наций со Словенией

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футболу выбрал состав футболистов, которые выйдут со стартовым свистком на поле в матче против Словении в рамках Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Главный тренер назвал следующих игроков на домашний матч против команды Словении.

По ходу встречи у каждой команды будет возможность сделать пять замен.

Игра пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало встречи назначено на 18:00 по местному времени. Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport".

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