Сборная Казахстана по футболу минимально уступила Словении в матче Лиги наций УЕФА

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в домашнем матче Лиги наций УЕФА против команды Словении, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча лиги B группы 3 проходила на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 0:1 в пользу словенцев.

Единственный гол на 55-й минуте забил 25-летний нападающий ФК "Пиза" и сборной Словении Ян Млакар.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова после третьего поражения подряд замыкают таблицу с одним баллом в активе.

Словения же возглавила группу B3 с 10-ю очками и на данный момент сместила Норвегию, которая сегодня в 23:45 по казахстанскому времени проведет матч против Австрии.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на домашнем стадионе 14 ноября против Австрии. Эту встречу пропустит защитник национальной команды Нуралы Алип из-за перебора желтых карточек.

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