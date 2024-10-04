"Тобол" сенсационно проиграл "Женису" в чемпионате Казахстана по футболу

Футболисты астанинского "Жениса" одержали победу над костанайским "Тоболом" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Шахтер" в Караганде и завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев.
Забитыми мячами у астанчан отметились португалец Бруно Силва (18 минута) и грузин Гиорги Панцулая (44). Единственный гол гостей оформил португалец Руй Кошта (77).
Победа позволила "Женису" набрать 17 очков после 20 матчей и оторваться от аутсайдера КПЛ — карагандинского "Шахтера". Столичная команда по-прежнему занимает предпоследнюю 12-ю позицию.
В активе "Тобола" осталось 30 очков после 20 матчей. Костанайцы располагаются на шестой строчке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170066-tobol-sensacionno-proigral-zhenisu-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/
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