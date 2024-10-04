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"Челси" стартовал с победы: итоги первого тура Лиги конференций

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Французский футболист Кристофер Нкунку
Кристофер Нкунку. Фото: Ryan Crockett/DeFodi Images via Getty Images

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени стартовал первый тур общего этапа Лиги конференций УЕФА. NUR.KZ подводит итоги матчей третьего по значимости еврокубка.

Английский "Челси" стартовал на общем этапе домашней встречей с бельгийским "Гентом". Одни из главных фаворитов турнира одержали победу со счетом 4:2.

Забитыми мячами у лондонцев отметились Ренату Вейга (12 минута), Педру Нету (46), Кристофер Нкунку (63) и Кирман Дьюсбери-Холл (70). У гостей отличились Цуеси Ватанабэ (50) и Омри Гандельман (90).

Напомним, "Челси" будет одним из соперников "Астаны" на общем этапе. Ранее в четверг казахстанская команда одержала победу в стартовом матче.

Полные результаты первого тура Лиги конференций:

  • "Мольде" (Норвегия) — "Ларн" (Северная Ирландия). 3:0
  • "Омония" (Кипр) — "Викингур" (Исландия). 4:0
  • "Астана" (Казахстан) — "ТСЦ" (Сербия). 1:0
  • "Динамо Минск" (Беларусь) — "Хартс" (Шотландия). 1:2
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия) — "Санкт-Галлен" (Швейцария). 6:2
  • "Хайденхайм" (Германия) — "Олимпия" (Словения). 2:1
  • "Ноа" (Армения) — "Млада-Болеслав" (Чехия). 2:0
  • "Легия" (Польша) — "Бетис" (Испания). 1:0
  • "Лугано" (Швейцария) — "ХИК" (Финляндия). 3:0
  • "Борац" (Босния и Герцеговина) — "Панатинаикос" (Греция). 1:1
  • "Петрокуб" (Молдова) — "Пафос" (Кипр). 1:4
  • "Фиорентина" (Италия) — "ТНС" (Уэльс). 2:0
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) — "АПОЭЛ" (Кипр). 1:1
  • "ЛАСК" (Австрия) — "Юргорден" (Швеция). 2:2
  • "Копенгаген" (Дания) — "Ягеллония" (Польша). 1:2
  • "Челси" (Англия) — "Гент" (Бельгия). 4:2
  • "Витория Гимарайнш" (Португалия) — "Целе" (Словения). 3:1
  • "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Рапид" (Австрия). 1:2

Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций пройдут 24 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169592-chelsi-startoval-s-pobedy-itogi-pervogo-tura-ligi-konferenciy/

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