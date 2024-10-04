"Челси" стартовал с победы: итоги первого тура Лиги конференций

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени стартовал первый тур общего этапа Лиги конференций УЕФА. NUR.KZ подводит итоги матчей третьего по значимости еврокубка.

Английский "Челси" стартовал на общем этапе домашней встречей с бельгийским "Гентом". Одни из главных фаворитов турнира одержали победу со счетом 4:2.

Забитыми мячами у лондонцев отметились Ренату Вейга (12 минута), Педру Нету (46), Кристофер Нкунку (63) и Кирман Дьюсбери-Холл (70). У гостей отличились Цуеси Ватанабэ (50) и Омри Гандельман (90).

Напомним, "Челси" будет одним из соперников "Астаны" на общем этапе. Ранее в четверг казахстанская команда одержала победу в стартовом матче.

Полные результаты первого тура Лиги конференций:

"Мольде" (Норвегия) — "Ларн" (Северная Ирландия). 3:0

"Омония" (Кипр) — "Викингур" (Исландия). 4:0

"Астана" (Казахстан) — "ТСЦ" (Сербия). 1:0

"Динамо Минск" (Беларусь) — "Хартс" (Шотландия). 1:2

"Серкль Брюгге" (Бельгия) — "Санкт-Галлен" (Швейцария). 6:2

"Хайденхайм" (Германия) — "Олимпия" (Словения). 2:1

"Ноа" (Армения) — "Млада-Болеслав" (Чехия). 2:0

"Легия" (Польша) — "Бетис" (Испания). 1:0

"Лугано" (Швейцария) — "ХИК" (Финляндия). 3:0

"Борац" (Босния и Герцеговина) — "Панатинаикос" (Греция). 1:1

"Петрокуб" (Молдова) — "Пафос" (Кипр). 1:4

"Фиорентина" (Италия) — "ТНС" (Уэльс). 2:0

"Шемрок Роверс" (Ирландия) — "АПОЭЛ" (Кипр). 1:1

"ЛАСК" (Австрия) — "Юргорден" (Швеция). 2:2

"Копенгаген" (Дания) — "Ягеллония" (Польша). 1:2

"Челси" (Англия) — "Гент" (Бельгия). 4:2

"Витория Гимарайнш" (Португалия) — "Целе" (Словения). 3:1

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Рапид" (Австрия). 1:2

Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций пройдут 24 октября.

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