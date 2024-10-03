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"Астана" с победы стартовала на общем этапе Лиги конференций

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Футболисты "Астаны" в сезоне-2024
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" на своем поле выиграл первый матч общего этапа Лиги конференций УЕФА — третьего по значимости еврокубка, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды по стартовому туру выступил "ТСЦ" (Бачка-Топола) — бронзовый призер прошлого чемпионата Сербии.

Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч после углового на 15-й минуте забил литовский защитник Кипрас Кажуколовас, которому ассистировал защитник сборной Казахстана Ян Вороговский.

В концовке встречи был отменен гол гвинейского форварда "Астаны" Усмана Камара. Судьи с помощью системы VAR зафиксировали офсайд во время атаки.

Победа позволила "Астане" набрать три очка. В рамках общего этапа команде предстоит провести еще пять матчей.

В 1/8 финала Лиги конференций попадут восемь лучших клубов сводной таблицы. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, выступят в раунде плей-офф. Остальные участники завершат еврокубковую кампанию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169555-astana-s-pobedy-startovala-na-obshchem-etape-ligi-konferenciy/

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