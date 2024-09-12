Глава Казахстанской федерации футбола: В ответной встрече мы обыграем Словению

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заверил, что национальная команда обыграет Словению в октябрьской встрече, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Функционер подвел итоги стартового отрезка сборной Казахстана в Лиге наций. В сентябре команда дома сыграла вничью с Норвегией (0:0), а на выезде крупно уступила Словении (0:3). Встречи стали дебютными для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

"Про оба матча скажу так: хорошим результатом это не назовешь. Но я доволен, что все произошло именно сейчас. Прекрасно понимаем, в каком дивизионе Лиги наций мы находимся. Но при этом важно было оценить самих себя, особенно в плане отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Теперь стало понятнее, над чем надо работать. И в первую очередь понятнее Черчесову. До этих матчей ему сравнивать было практически не с чем. Теперь он все ощутил и пропустил через себя на практике плюс получил гораздо больше пищи для размышления, чем до этих матчей.

Если говорить с профессионально‑управленческой точки зрения, мне тоже было важно, чтобы главный тренер все это прочувствовал. Как амбициозные мужчины мы все хотим побеждать, а проигрывать никому не интересно. Но с профессиональной точки зрения произошла очень хорошая оценка ситуации. При этом хочу добавить — в ответной встрече мы обыграем сборную Словении", — заявил Барменкулов.

В следующем месяце команда Казахстана в рамках Лиги наций проведет два матча. 10 октября национальная сборная на выезде встретится с Австрией, 13 октября — дома со Словенией.

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