Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла Словении в Лиге наций

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное выездное поражение от команды Словении в матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура группы B3. Матч прошел на стадионе "Стожице" в Любляне.

Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0. Хет-трик оформил 21-летний нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко (23, 28, 63 минуты).

Победа позволила сборной Словении набрать четыре очка и возглавить группу. Казахстанцы с одним баллом после ничьей с Норвегией замыкают таблицу.

Напомним, отечественная команда играла со словенцами в квалификации Евро-2024. В матче за прямую путевку на турнир сборная Казахстана потерпела поражение.

В рамках Лиги наций команда Станислава Черчесова следующий раз сыграет 10 октября — на выезде с Австрией. Спустя три дня сборная Казахстана дома встретится со Словенией.

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