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"Так делать нельзя": Черчесов назвал причину поражения сборной Казахстана в матче Лиги наций

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выездное поражение команде Словении в рамках матча Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное выездное поражение от команды Словении в матче Лиги наций УЕФА.

"Результат на табло. К сожалению, нам не удалось навязать борьбу. Словенцы были сегодня сильнее в каких-то моментах, но понятно, что изначально на бумаге они сильнее. Мы хотели здесь свои очки взять. К сожалению, это нам не удалось. Мы сделали ошибки, которые до игры обсуждали, что так делать нельзя. За это поплатились.
Иногда проиграть 0:3 лучше, чем 0:1, потому что когда проигрываешь 0:1, футболист говорит, что он сыграл на равных, а когда 0:3 - это уже другое дело. Надо к себе критически подходить. Есть футболисты, которые определенную роль играют в Казахстане. Их надо уважать. [Айбар] Жаксылыков впервые в сборной вышел, еще потом кого-то найдем. Это работа, которую надо делать.
Половина футболистов даже в своих командах не играют. Это моя команда, мои футболисты. Они сегодня 0:3 проиграли, но у меня к ним отношение не меняется. Моя задача - их поддерживать и делать так, чтобы в следующей игре были лучше", - заявила Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции журналистам.

В рамках Лиги наций команда Станислава Черчесова следующий раз сыграет 10 октября — на выезде с Австрией. Спустя три дня сборная Казахстана дома встретится со Словенией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159542-tak-delat-nelzya-cherchesov-nazval-prichinu-porazheniya-sbornoy-kazahstana-v-matche-ligi-naciy/

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