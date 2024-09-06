Игорь Шацкий раскрыл секрет игры против главной звезды сборной Норвегии

Голкипер национальной сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий рассказал, что помогло команде сдержать главную звезду норвежцев Эрлинга Холанда, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня, 6 сентября, сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в рамках первого тура Лиги наций УЕФА.
Сразу после матча с журналистами пообщался вратарь команды Игорь Шацкий. Страж ворот национальной сборной рассказал, что помогло справиться с главной угрозой со стороны Норвегии в лице Эрлинга Холанда.
- Была ли установка именно на Холанда, потому что это один из самых ударных игроков норвежской сборной? Ожидали ли от него дальние удары?
- Холанд - все равно командный игрок. Он не один играет на поле. Чтобы до него дошел мяч, у него должны быть партнеры. Просто общекомандное - перекрывали какие-то зоны, с кем-то играли поплотнее. Разбирали, у кого какая сильная нога, и от этого перекрывали ногу, - заявил Шацкий.
Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде 9 сентября против Словении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158444-igor-shackiy-raskryl-sekret-igry-protiv-glavnoy-zvezdy-sbornoy-norvegii/