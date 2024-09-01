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"Астана" на последних минутах вырвала победу у "Кайрата" в дерби двух столиц

Опубликовано:

Момент матча "Кайрат" - "Астана"
Момент матча "Кайрат" - "Астана": Пресс-служба ФК "Астана"

В Алматы состоялось дерби двух столиц между местным "Кайратом" и "Астаной" в рамках матча 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на Центральном стадионе города. Отметим, что он является домашней ареной "черно-желтых", но "Астана" играет на нем в рамках еврокубков (в чемпионате Казахстана команда выступает на стадионе "Хан-Тенгри"), поскольку "Астана Арена" находится на реконструкции. Из-за этого "Кайрат" шуточно анонсировал матч как "алматинское дерби".

Встреча завершилась победой "Астаны" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил хорватский капитан команды Марин Томасов, реализовавший свой момент на 85-й минуте.

Отметим, что хозяева поля нанесли 13 ударов, из них в створ отправились лишь три, астанчане трижды попали по воротам соперника.

Несмотря на поражение, "Кайрат" остался лидером КПЛ. В активе алматинцев 32 очка после 18 матчей. "Астана" с 21 баллом после 14 встреч располагается на восьмой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155747-astana-na-poslednih-minutah-vyrvala-pobedu-u-kayrata-v-almatinskom-derbi/

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