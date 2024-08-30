"Астана" сыграет с "Челси" на общем этапе Лиги конференций

Футбольный клуб "Астана" узнал соперников по основному этапу Лиги конференций УЕФА. Жеребьевка прошла в пятницу в Монако, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг столичная команда разгромила норвежский "Бранн" и пробилась через квалификацию турнира. "Астана" стала единственным представителем Казахстана в основной сетке нового еврокубкового сезона, который проводится по реформированной схеме.

На общем этапе Лиги конференций выступят 36 клубов. При жеребьевке они были разбиты на шесть корзин согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда проведет по матчу с представителем каждой корзины.

"Астана" была распределена в третью корзину. По результатам жеребьевки казахстанская команда получила следующих соперников:

"Челси" (Лондон, Англия) — дома;

"АПОЭЛ" (Никосия, Кипр) — на выезде;

"Витория" (Гимарайнш, Португалия) — дома;

"Нью-Сейнтс" (Освестри, Уэльс) — на выезде;

"ТСЦ" (Бачка-Топола, Сербия) — дома;

"Пафос" (Кипр) — на выезде.

Восемь сильнейших команд по итогам общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут дополнительный раунд плей-офф. Остальные участники завершат еврокубковую кампанию.

На данный момент нет официальной информации, где "Астана" проведет домашние матчи Лиги конференций. Напомним, что из-за реконструкции "Астана Арены" столичная команда в нынешнем сезоне ранее принимала соперников в Алматы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.