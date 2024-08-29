"Астана" разгромила вице-чемпиона Норвегии и вышла в основной этап Лиги конференций

Футбольный клуб "Астана" одержал победу во втором матче заключительного раунда квалификационного турнира Лиги конференций УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Игра состоялась на Центральном стадионе в Алматы.

В последнем матче отбора столичная команда встретилась с норвежским "Бранном" из Бергена. Напомним, в первой игре подопечные Григория Бабаяна в гостях уступили со счетом 0:2.

В ответном матче игрокам столичной команды удалось одержать "сухую" крупную победу со счетом 3:0. Счет на 61-й минуте открыл нападающий казахстанского клуба Джеффри Чинеду, спустя 20 минут он оформил дубль. Третий мяч в ворота норвежцев отправил казахстанский форвард Рамазан Каримов.

Таким образом, "Астана" стала единственной командой из Казахстана, которая примет участие в основной стадии еврокубкового сезона 2024/25.

Соперники столичного клуба по общему этапу Лиги конференций определятся в ходе жеребьевки 30 августа. Напомним, новая схема турнира не подразумевает разделение участников на группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.