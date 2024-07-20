Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Названы самые высокооплачиваемые футболисты Ла Лиги

Опубликовано:

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: David Ramos/Getty Images

Тематический портал Capology подсчитал зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов испанской футбольной лиги (Ла Лиги) за этот год, передает NUR.KZ.

Таким образом, самую большую зарплату среди всех футболистов, выступающих в Испании, получает полузащитник "Барселоны" нидерландец Френки де Йонг. Как отмечает источник, его заработок составляет 37,5 миллиона евро в год.

На втором месте самых высокооплачиваемых футболистов также находится игрок каталонского клуба - польский форвард Роберт Левандовский. Его заработная плата - 33,3 миллиона евро.

Замыкает тройку лидеров новоиспеченный нападающий мадридского "Реала", капитан сборной Франции Килиан Мбаппе с зарплатой 31,3 миллиона евро в год.

Напомним, 16 июля прошла официальная презентация французского футболиста в "Реале" в качестве новичка команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137323-nazvany-samye-vysokooplachivaemye-futbolisty-la-ligi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie