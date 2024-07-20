Названы самые высокооплачиваемые футболисты Ла Лиги

Тематический портал Capology подсчитал зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов испанской футбольной лиги (Ла Лиги) за этот год, передает NUR.KZ.

Таким образом, самую большую зарплату среди всех футболистов, выступающих в Испании, получает полузащитник "Барселоны" нидерландец Френки де Йонг. Как отмечает источник, его заработок составляет 37,5 миллиона евро в год.

На втором месте самых высокооплачиваемых футболистов также находится игрок каталонского клуба - польский форвард Роберт Левандовский. Его заработная плата - 33,3 миллиона евро.

Замыкает тройку лидеров новоиспеченный нападающий мадридского "Реала", капитан сборной Франции Килиан Мбаппе с зарплатой 31,3 миллиона евро в год.

Напомним, 16 июля прошла официальная презентация французского футболиста в "Реале" в качестве новичка команды.

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