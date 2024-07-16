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Килиан Мбаппе впервые появился в форме "Реала" на презентации в Мадриде (видео)

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе: Diego Souto/Getty Images

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе официально презентован в качестве нового игрока футбольного клуба "Реал Мадрид", сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Матч ТВ".

Во вторник на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу" состоялась презентация Килиана Мбаппе. Француз получил девятый номер, под которым ранее выступал его соотечественник Карим Бензема.

25-летний нападающий перешел в стан "сливочных" из ПСЖ на правах свободного агента. Мбаппе является одним из самых дорогих футболистов мира, его актуальная оценочная стоимость составляет 180 миллионов евро.

Первые кадры Килиана в полной экипировке новой команды.

"На этом стадионе происходят вещи, которые трудно объяснить. Но мы, болельщики «Реала», знаем, что это происходит, потому что игроки в этой форме никогда не сдаются, а фанаты всегда будут с тобой до конца. Ты достиг своей мечты, потому что никогда не сдавался. Ты здесь, потому что ты этого хотел. Дорогой Килиан, спасибо тебе за столько усилий", — поприветствовал нового игрока глава "Реала" Флорентино Перес.

На презентации также присутствовал и легендарный Зинедин Зидан, ранее он встречался с юным Мбаппе, когда тренировал юношескую академию "Реала".

"Королевский клуб" стал третьей командой в профессиональной карьере француза, ранее он выступал за "Монако" и ПСЖ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2135001-kilian-mbappe-vpervye-poyavilsya-v-forme-reala-na-prezentacii-v-madride-video/

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