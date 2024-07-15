Лионель Месси поставил рекорд в победном финале Кубка Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился очередным достижением в финале Кубка Америки по футболу – 2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" вышел в стартовом составе своей команды на финальный матч турнира против Колумбии в возрасте 37 лет и 20 дней. Таким образом, он стал самым возрастным футболистом, который вышел на поле с первых минут финала Копа Америка.

Однако Месси отыграл не полный матч и был заменен на 66-й минуте после стыковой игры с футболистом сборной Колумбии Луисом Диасом. У аргентинца опух голеностоп, он покинул поле в слезах.

Лео принял участие в четырех матчах континентального первенства, в которых отметился одним голом и ассистом.

Напомним, Аргентина обыграла в финале Колумбию со счетом 1:0, ранее Месси заявил, что этот Кубок Америки станет последним в его карьере.

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