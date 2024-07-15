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Аргентина во второй раз подряд одержала победу в Кубке Америки

Опубликовано:

Лионель Месси
Лионель Месси: Omar Vega/Getty Images

Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони завоевала рекордный 16-й трофей Кубка Америки, обыграв в финале Колумбию с минимальным разрывом в счете, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Действующие чемпионы Америки защитили титул, обыграв соперника со счетом 1:0. Основные 90 минут игрового времени завершились вничью, ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты.

Победу Аргентине принес гол Лаутаро Мартинеса на 112-й минуте.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и капитан команды Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен на 66-й минуте и в слезах покинул поле, державшись за бедро.

Травмирован ли 37-летний нападающий на данный момент неизвестно.

Таким образом, Аргентина вышла на первое место в списке обладателей континентального кубка, ранее сборная делила первое место с Уругваем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133954-argentina-vo-vtoroy-raz-podryad-oderzhala-pobedu-v-kubke-ameriki/

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